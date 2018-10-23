Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскрыл детали предстоящих российских санкций против Украины. Глава кабинета министров отметил, что ограничительные меры коснутся сотен юридических и физических лиц Незалежной.

Премьер-министрРоссии Дмитрий Медведев раскрыл детали предстоящих российских санкцийпротив Украины. Глава кабинета министров отметил, что ограничительныемеры коснутся сотен юридических и физических лиц Незалежной.Пословам председателя правительства, санкции затронут тех, кто ставит подудар национальные интересы России. При этом указ об ограничениях,который подписал накануне президент России Владимир Путин, не будеткасаться "украинцев в целом", подчеркнул Медведев.Чтокасается отдельных юридических и физических лиц, то соответствующиесписки находятся в процессе подготовки, сказал премьер-министр. "Еслиговорить о физических лицах, то, по всей вероятности, это будут сотнилюдей", – сказал глава кабмина, уточнив, что в этом перечне находятся в том числе представители бизнес-кругов Незалежной.Крометого, заверил Медведев, предстоящие санкции коснутся и компаний,которые контролируются фигурантами списка. Одной из ограничительных мер,конкретизировал премьер-министр, может быть запрет на поставку в Россиюнекоторых категорий украинских товаров."Речьидет о миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот являетсяодним из самых насыщенных", – подчеркнул председатель правительства,добавив, что свои предложения по санкциям кабмин представит в ближайшеевремя.Напомним, накануне президент Владимир Путин подписалуказ об ответных мерах в связи с антироссийской политикой Украины ипоручил кабинету министров определить перечень физических и юридическихлиц, в отношении которых могут быть приняты специальные мерыэкономического характера. Указ главы государства может быть отменен,если Украина снимет свои ограничения.На Украине решением Владимира Путина . Соратница бывшего президента Незалежной Виктора Януковича, экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала введение антиукраинских санкций "громадной ошибкой" Москвы.ее слов, экономические ограничения, которые Россия может ввести всоответствии с законом, ухудшат и без того непростую экономическуюситуацию на Украине.