Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу попал в аварию. Об этом пока еще супруг Ани Лорак рассказал в личном микроблоге.

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу попал в аварию. Об этом пока еще супруг Ани Лорак рассказал в личном микроблоге.В Instagram мужчина опубликовал детали происшествия. На снимке видно, что в ДТП участвовало сразу несколько автомобилей, некоторые были серьезно повреждены. К счастью муж Ани Лорак не пострадал.Примечательно, что незадолго до аварии Мурат жаловался фолловерам на жуткие пробки. В итоге на киевском Бульваре Леси Украинки Налчаджиоглу разбил машину.Отметим, что недавно грузовик Лорак стал участником дорожного-транспортного происшествия. В Татарстане камаз, перевозивший оборудование для шоу звезды, столкнулся с легковушкой, водителя которой спасти не удалось. По словам очевидцев, иномарка превысила скорость поэтому не смогла избежать столкновения.Напомним, что бизнесмен и певица недавно подали на развод. Чета пока отказывается комментировать ситуацию. Однако, судя по соцсетям и Мурата Налчаджиоглу, они продолжают общаться. К примеру, супруги вместе проводили общую дочь Софию в школу на 1 сентября.Напомним, о проблемах в браке артистки стало известно после того, как ее мужа засняли в одном из киевских караоке-клубов с другой женщиной. На опубликованном в Сети видео супруг касался интимных мест спутницы и смело ее обнимал.