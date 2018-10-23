Стефания Маликова опубликовала фотографию, которая заставила многих подписчиков усомниться в естественности ее образа. Снимок девушка разместила на своей странице в Instagram.

Стефания Маликова опубликовала фотографию, которая заставила многих подписчиков усомниться в естественности ее образа. Снимок девушка разместила на своей странице в Instagram.В понедельник, 22 октября, дочь композитора Дмитрия Маликова посетила бал дебютанток Tatler, который состоялся в Колонном зале Дома Союзов. "@tatler_russia, спасибо... Было хорошо!" – поблагодарила Стефания организаторов мероприятия.Для мероприятия девушка выбрала элегантное красное платье от Dior. Многие подписчики отметили, что наряд подчеркнул ее молодость: "Просто настоящая принцесса", "Очень нежная и красивая. Красный Вам к лицу", "Платье потрясающее!"Однако среди восторженных комментариев нашелся и негативный. "Зря отфотошопили, совсем не гармонично теперь смотрится", – заявил подписчик. Наверное, ему не понравился макияж девушки под ярким освещением.Недавно Стефания опубликовала в своем Instagramфото, в подписи к которому обрушилась с критикой на интернет-троллей и спамеров. "Рlz, respect my place ("Пожалуйста, уважайте мою территорию". – Прим. ред.), – сообщила Маликова. – Мне не нравится читать комментарии про возврат мужа, похудение ляжек, способы вербования тещи, заброшенные дома Чернобыля, излечение бабочек, базу поставщиков и прочую ***!"