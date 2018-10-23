Злоумышленники усадили сотрудника автосервиса на заднее сиденье автомобиля и, угрожая, потребовали у него денежные средства...
«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии сотрудников 3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали троих приезжих по подозрению в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении от менеджера технического центра по ремонту автомобилей, расположенного в Сетуньском проезде.
Потерпевший сообщил, что некоторое время назад в технический центр на ремонт молодой человек поставил автомобиль марки «Ленд-Ровер». Приехав забирать машину, клиент поскользнулся у кассы и ему вызвали неотложную помощь. За причиненные неудобства он отказался оплачивать услуги автосервиса. Более того, на следующий день он предъявил претензию, что в автомобиле есть неполадки и попросил менеджера автосервиса проехаться с ним, чтобы удостовериться. В автомобиле оказались еще двое неизвестных, которые усадили сотрудника автосервиса на заднее сиденье и, когда автомобиль отъехал, угрожая, потребовали у него денежные средства. Мужчине пришлось их перевести через онлайн-приложение банка. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии 3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали троих подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 20 до 26 лет, один из которых ранее судим.
Следователем ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону: (499) 233-91-00 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).
Пресс-служба УВД по ЗАО (499) 233-91-93