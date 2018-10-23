Злоумышленники усадили сотрудника автосервиса на заднее сиденье автомобиля и, угрожая, потребовали у него денежные средства...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии сотрудников 3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали троих приезжих по подозрению в совершении разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении от менеджера технического центра по ремонту автомобилей, расположенного в Сетуньском проезде.Потерпевший сообщил, что некоторое время назад в технический центр на ремонт молодой человек поставил автомобиль марки «Ленд-Ровер». Приехав забирать машину, клиент поскользнулся у кассы и ему вызвали неотложную помощь. За причиненные неудобства он отказался оплачивать услуги автосервиса. Более того, на следующий день он предъявил претензию, что в автомобиле есть неполадки и попросил менеджера автосервиса проехаться с ним, чтобы удостовериться. В автомобиле оказались еще двое неизвестных, которые усадили сотрудника автосервиса на заднее сиденье и, когда автомобиль отъехал, угрожая, потребовали у него денежные средства. Мужчине пришлось их перевести через онлайн-приложение банка. Материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при содействии 3 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали троих подозреваемых. Ими оказались приезжие в возрасте от 20 до 26 лет, один из которых ранее судим.Следователем ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЗАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефону: (499) 233-91-00 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО (499) 233-91-93