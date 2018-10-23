Певица откровенно рассказала об отношениях со своим супругом, спортивным тренером Дмитрием Ивановым. Лолита уверена, что с возрастом женщине нужно выбирать любимого существенно младше себя.

Певица откровенно рассказала об отношениях сосвоим супругом, спортивным тренером Дмитрием Ивановым. Лолита уверена, что свозрастом женщине нужно выбирать любимого существенно младше себя.Нынешнийизбранник моложе артистки на 12 лет. Они с Лолитой поженились в 2011 году. Длязвезды этот брак является пятым."43 – это ужене молодой, не первой свежести. Надо сказать, если у тебянесколько браков, и когда ты уже взрослый, надо выбирать моложе", -цитирует Лолиту Милявскую . Однако такую прерогативу онарассматривает только для представительниц прекрасного пола, что на первый взгляд кажется странным."Мы —женщины – пластику сделали, и все. Не такие ленивые, как я,могут и в спортзал пойти. Экология, продукты, ГМО", – высказаласьпевица. При этом отметила, что, например, таких мужчин, как знаменитый актери режиссер Олег Табаков, "который за 70 произвел второго ребенка", уженет."Поэтому нужнобрать моложе. Мужчинам лишь какое-то время должно быть интересно выбиратьженщину намного моложе себя, потом надо брать таких как я", – уверена Лолита. Самаже исполнительница, по ее признанию, с Дмитрием наконец-то обрела семейноесчастье.Кроме того, рассказала, что послерасставания с одним из своих прежних кавалеров Иосиф Кобзон дал ей напутствие,как распознать семейное счастье: оно должно быть тихим. "Сейчас я могуподтвердить. Это то, к чему ты придешь, потому что ты взрослеешь",– заключила Лолита Милявская.