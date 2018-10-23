Певица откровенно рассказала об отношениях со
своим супругом, спортивным тренером Дмитрием Ивановым. Лолита уверена, что с
возрастом женщине нужно выбирать любимого существенно младше себя.
Певица откровенно рассказала об отношениях со
своим супругом, спортивным тренером Дмитрием Ивановым. Лолита уверена, что с
возрастом женщине нужно выбирать любимого существенно младше себя.
Нынешний
избранник моложе артистки на 12 лет. Они с Лолитой поженились в 2011 году. Для
звезды этот брак является пятым.
"43 – это уже
не молодой, не первой свежести. Надо сказать, если у тебя
несколько браков, и когда ты уже взрослый, надо выбирать моложе", -
цитирует Лолиту Милявскую . Однако такую прерогативу она
рассматривает только для представительниц прекрасного пола, что на первый взгляд кажется странным.
"Мы —
женщины – пластику сделали, и все. Не такие ленивые, как я,
могут и в спортзал пойти. Экология, продукты, ГМО", – высказалась
певица. При этом отметила, что, например, таких мужчин, как знаменитый актер
и режиссер Олег Табаков, "который за 70 произвел второго ребенка", уже
нет.
"Поэтому нужно
брать моложе. Мужчинам лишь какое-то время должно быть интересно выбирать
женщину намного моложе себя, потом надо брать таких как я", – уверена Лолита. Сама
же исполнительница, по ее признанию, с Дмитрием наконец-то обрела семейное
счастье.
Кроме того, рассказала, что после
расставания с одним из своих прежних кавалеров Иосиф Кобзон дал ей напутствие,
как распознать семейное счастье: оно должно быть тихим. "Сейчас я могу
подтвердить. Это то, к чему ты придешь, потому что ты взрослеешь",
– заключила Лолита Милявская.