Певец, известный под псевдонимом Верка Сердючка, поставил украинскую журналистку в неловкое положение. Андрей Данилко пристыдил женщину и обвинил в подхалимстве.

Певец, известный под псевдонимом Верка Сердючка, поставил украинскую журналистку в неловкое положение. Андрей Данилко пристыдил женщину и обвинил в подхалимстве.Артист припомнил Наталье Влащенко, как она обидела его своим высказыванием. Якобы, она публично заявила, что Андрей Данилко будет “до седых волос” использовать образ Сердючки, и так и не проявит себя как личность.На программе "Vласть vs Vлащенко", который опубликован на YouTube, артист в лоб сообщил журналистке о своей обиде. Певец отметил, что они с Натальей работали давно, и он всегда к ней хорошо относился. Однако ее слова он не может забыть."Вы мне всегда были симпатичны, только один раз не понравились. Вы тогда сказали: "Сколько этот Данилко будет выступать в Сердючке? До седых волос?" А я вот не понял, почему вы так сказали. Это ведь востребовано и популярно. Это было сказано во время программы с травести-дивой Монро. Наверное, вы хотели ей "лизнуть". Как будто хотели сделать ей приятно", – спокойно произнес .Наталья была ошарашена выпадом артиста. Она ответила, что не помнит, когда могла так сказать. Она чувствует себя очень неловко из-за своих слов. "Боже, неужели я могла сказать Монро такую *** (чушь. – Прим. ред.)?" – грязно выругалась Влащенко.Певец отметил, что не держит на нее зла. Подобные ситуации с ним случаются очень часто. В завершение сообщил, что уже привык.