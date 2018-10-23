В России начался приём заявок на участие во всероссийском футбольном турнире среди дворовых команд. Организатор - движение Молодёжка ОНФ. Соревнования пройдут во всех регионах Российской Федерации. Владимир не стал исключением.

В России начался приём заявок на участие во всероссийском футбольном турнире среди дворовых команд. Организатор - движение "Молодёжка ОНФ". Соревнования пройдут во всех регионах Российской Федерации. Владимир не стал исключением. Участников разделят на две возрастные категории - юноши 14-15 и 16-17 лет. По правилам акции в составе каждой команды должно быть пять основных игроков и двое запасных. Минимальное количество игроков на поле в начале матча - четыре плюс один вратарь. На то, чтобы проявить себя, у соперников есть два тайма по 15 минут. Всего в акции четыре этапа: муниципальный, региональный, межрегиональный и финал. Он пройдёт на одном из стадионов, принимавших Чемпионат мира по футболу. Мальчишки, победившие в турнире, получат президентский грант на постройку футбольной площадки около своего дома. Подать заявку на муниципальный этап соревнований команды могут до 28 октября.Алёна Бойкова, региональный координатор "Молодёжки ОНФ": "Сейчас "Молодёжка ОНФ" запускает всероссийскую акцию - "Уличный красава". Она заключается в том, что это соревнования по мини-футболу среди обычных дворовых команд. То есть в акции могут принять участие не участники каких-то секций, спортивно-профессиональных футбольных школ, а просто обычные мальчишки, которые играют в футбол около дома. Чтобы зарегистрироваться, в команде должен быть взрослый человек. Это тренер или просто капитан команды, который зарегистрирует свою команду на сайте - уличный красава.рф".