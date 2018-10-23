Потерпевшая перечислила турфирме около 2 млн рублей для организации поездки заграницу. Однако в дальнейшем туристические услуги оказаны не были...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Замоскворечье задержали 44-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в мошенничестве на сумму около 2 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию от 59-летней женщины поступило сообщение о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что обратилась в одну из турфирм для организации поездки за границу и перечислила денежные средства на счет турфирмы. Однако в дальнейшем туристические услуги оказаны не были. Материальный ущерб составил около 2 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Митинской улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 44-летнюю женщину, которая является руководителем турфирмы. Полученными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60