Увековечили память. На здании гимназии №3 открыли сразу четыре мемориальных доски в память о лётчиках - Героях Советского Союза. Это Сергей Потапов, Александр Артемьев, Виталий Иванов, Иван Жуков. В 30-40 годы прошлого века они учились в здании третьей школе, которая сейчас располагается по соседству с современным зданием гимназии.

Увековечили память. На здании гимназии №3 открыли сразу четыре мемориальных доски в память о лётчиках - Героях Советского Союза. Это Сергей Потапов, Александр Артемьев, Виталий Иванов, Иван Жуков. В 30-40 годы прошлого века они учились в здании третьей школе, которая сейчас располагается по соседству с современным зданием гимназии. Акция приурочена к 100-летию учебного заведения. Мемориальные доски установили на средства военно-исторического общества. С 2015 года по всей стране оно проводит масштабную акцию по установке памятных досок героям на зданиях их родных школ.