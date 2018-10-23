Певица сумела в суде отстоять право на
воспитание и проживание со своим ребенком – 14-летним Арсением. Наталья Штурм и
ее наследник стали героями программы Бородина против
Бузовой на ТНТ.
Певица сумела в суде отстоять право на
воспитание и проживание со своим ребенком – 14-летним Арсением. Наталья Штурм и
ее наследник стали героями программы "Бородина против
Бузовой" на ТНТ.
Сейчас Арсений живет со
знаменитой мамой. рассказала, что теперь сын не хочет видеть папу
– Игоря Павлова и до сих пор в обиде на него из-за произошедшего.
Артистка боится, что судебные
разбирательства негативно скажутся на подростке. "Арсений даже хотел подавать на отца в суд, ведь тот не возвращал
ему вещи, телефон и загранпаспорт. Сейчас сын не хочет общаться с отцом", – поделилась
в эфире программы Наталья Штурм.
Появившийся в студии сын
певицы подтвердил ее слова. "Он плохой человек. Позволяет себе много
лишнего. Он обижал маму. Алкоголь на него плохо влияет", – рассказал наследник
Натальи Штурм. "Я с папой не общаюсь.
Он назвал меня предателем из-за того, что я хочу жить с мамой. Я теперь отца
люблю намного меньше", – добавил подросток.
Также Арсений признался,
что отец нередко его обзывал и смеялся над ним. В настоящее время мальчик
учится в новой школе и старается не вспоминать былое. Переполненная эмоциями
расплакалась прямо в эфире.
Несмотря на слова Натальи Штурм и ее сына, мнения гостей студии
разделились. Некоторые из них пришли к выводу, что Игорь Павлов может быть
прав, желая забрать сына у исполнительницы из-за того, что та себя порой
вызывающе ведет.
На это Наталья Штурм и Арсений ответили, что экстравагантное
поведение певицы не сказывается на методиках воспитания. По словам артистки,
ради сына она готова пойти на любые жертвы.