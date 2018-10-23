Певица сумела в суде отстоять право на воспитание и проживание со своим ребенком – 14-летним Арсением. Наталья Штурм и ее наследник стали героями программы Бородина против Бузовой на ТНТ.

Певица сумела в суде отстоять право навоспитание и проживание со своим ребенком – 14-летним Арсением. Наталья Штурм иее наследник стали героями программы "Бородина противБузовой" на ТНТ.Сейчас Арсений живет сознаменитой мамой. рассказала, что теперь сын не хочет видеть папу– Игоря Павлова и до сих пор в обиде на него из-за произошедшего.Артистка боится, что судебныеразбирательства негативно скажутся на подростке. "Арсений даже хотел подавать на отца в суд, ведь тот не возвращалему вещи, телефон и загранпаспорт. Сейчас сын не хочет общаться с отцом", – поделиласьв эфире программы Наталья Штурм.Появившийся в студии сынпевицы подтвердил ее слова. "Он плохой человек. Позволяет себе многолишнего. Он обижал маму. Алкоголь на него плохо влияет", – рассказал наследникНатальи Штурм. "Я с папой не общаюсь.Он назвал меня предателем из-за того, что я хочу жить с мамой. Я теперь отцалюблю намного меньше", – добавил подросток.Также Арсений признался,что отец нередко его обзывал и смеялся над ним. В настоящее время мальчикучится в новой школе и старается не вспоминать былое. Переполненная эмоциямирасплакалась прямо в эфире.Несмотря на слова Натальи Штурм и ее сына, мнения гостей студииразделились. Некоторые из них пришли к выводу, что Игорь Павлов может бытьправ, желая забрать сына у исполнительницы из-за того, что та себя поройвызывающе ведет.На это Наталья Штурм и Арсений ответили, что экстравагантноеповедение певицы не сказывается на методиках воспитания. По словам артистки,ради сына она готова пойти на любые жертвы.