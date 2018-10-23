Жена футболиста показала в своем микроблоге, как выглядела в
прошлом. Мария Погребняк сильно удивила фолловеров.
Жена футболиста показала в своем микроблоге, как выглядела в
прошлом. Мария Погребняк сильно удивила фолловеров.
"Вижу очень
много пабликов, которые выставляют мои фотографии, где я толстая! Да, ребят, я
была толстой! Я весила на 30 килограммов больше (мой вес был 75)… И что? Что
теперь, полным людям не жить?", – написала супруга спортсмена. Погребняк
отметила, что из-за таких "идиотов" и критиков некоторые девушки замыкаются в
себе.
По словам Марии, никто не
имеет права смеяться над толстыми людьми. рассказала, что не могла
сбросить вес после первых родов. "Мне было тяжело... надо мной подсмеивались! У
меня был живот, толстые руки и огромные щеки!", – призналась девушка в Instagram.
Жена Павла Погребняка опубликовала пару архивных фото,
ее формы далеки, по ее мнению, от идеала. Однако пользователям соцсети ее
пышные формы на снимках пришлись по душе.
"Ой, какая кругляшечка милашечка", "Была настоящая...",
"Нормальная была", "Маша, на второй фотографии ты просто очаровашка", "Вы были
совсем не толстая, бред какой то, обычная девушка", – удивились фолловеры
Погребняк. "Найду, где я еще полнее", – заверила Мария. Многие посчитали, что округлые
формы больше к лицу.