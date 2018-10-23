Жена футболиста показала в своем микроблоге, как выглядела в прошлом. Мария Погребняк сильно удивила фолловеров.

Жена футболиста показала в своем микроблоге, как выглядела впрошлом. Мария Погребняк сильно удивила фолловеров."Вижу оченьмного пабликов, которые выставляют мои фотографии, где я толстая! Да, ребят, ябыла толстой! Я весила на 30 килограммов больше (мой вес был 75)… И что? Чтотеперь, полным людям не жить?", – написала супруга спортсмена. Погребнякотметила, что из-за таких "идиотов" и критиков некоторые девушки замыкаются всебе.По словам Марии, никто неимеет права смеяться над толстыми людьми. рассказала, что не могласбросить вес после первых родов. "Мне было тяжело... надо мной подсмеивались! Уменя был живот, толстые руки и огромные щеки!", – призналась девушка в Instagram.Жена Павла Погребняка опубликовала пару архивных фото,ее формы далеки, по ее мнению, от идеала. Однако пользователям соцсети еепышные формы на снимках пришлись по душе."Ой, какая кругляшечка милашечка", "Была настоящая...","Нормальная была", "Маша, на второй фотографии ты просто очаровашка", "Вы былисовсем не толстая, бред какой то, обычная девушка", – удивились фолловерыПогребняк. "Найду, где я еще полнее", – заверила Мария. Многие посчитали, что округлыеформы больше к лицу.