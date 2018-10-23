Осеннее обострение в Польше: власти Варшавы сносят памятника
Благодарности Красной армии. Звезды на монументе уже нет, сейчас рабочие
раскалывают композицию на куски.
Осеннее обострение в Польше: власти Варшавы сносят памятника
Благодарности Красной армии. Звезды на монументе уже нет, сейчас рабочие
раскалывают композицию на куски.
Памятник начали сносить на прошлой неделе: его обнесли забором
и с помощью отбойных молотков, трактора с манипулятором и алмазной пилы откалывают
от него элементы.
Сейчас на месте остался только бетонный остов памятника. С
ним не могут справится даже используя тяжелую технику. Фундамент намертво врос
в землю, сообщает РИА Новости.
Примечательно, что мемориал стоит на месте братской могилы
26 советских солдат. Его торжественно открыли в сентябре 1946 года. Тогда это был
знак благодарности советским солдатам за спасение Польши от фашизма. Сегодня
для местных властей памятник как бельмо на глазу.
Напомним, что прошлой осенью в Польше вступили в силу поправки
в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Они
предполагают снос советских памятников. Всего их в стране более четырехсот.
Осенью 2017 года в городе Старгарде снесли установленную в
1945 году Колонну Победы. Железобетонная конструкция высотой 23 метра была увенчана
звездой в окружении лаврового венка. В 2006 году с памятника убрали портрет
Иосифа Сталина.
Советские памятники в Польше не только сносят, но и
оскверняют. Страна стала лидером по вандализму в Европе. В городе Щирке неизвестные
разрушили скульптурную композицию в память о советских солдатах, а с памятника воинам
Красной Армии в Сосновце украли металлическую плиту.