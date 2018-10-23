Осеннее обострение в Польше: власти Варшавы сносят памятника Благодарности Красной армии. Звезды на монументе уже нет, сейчас рабочие раскалывают композицию на куски.

Осеннее обострение в Польше: власти Варшавы сносят памятникаБлагодарности Красной армии. Звезды на монументе уже нет, сейчас рабочиераскалывают композицию на куски.Памятник начали сносить на прошлой неделе: его обнесли забороми с помощью отбойных молотков, трактора с манипулятором и алмазной пилы откалываютот него элементы.Сейчас на месте остался только бетонный остов памятника. Сним не могут справится даже используя тяжелую технику. Фундамент намертво вросв землю, сообщает РИА Новости.Примечательно, что мемориал стоит на месте братской могилы26 советских солдат. Его торжественно открыли в сентябре 1946 года. Тогда это былзнак благодарности советским солдатам за спасение Польши от фашизма. Сегоднядля местных властей памятник как бельмо на глазу.Напомним, что прошлой осенью в Польше вступили в силу поправкив закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Онипредполагают снос советских памятников. Всего их в стране более четырехсот.Осенью 2017 года в городе Старгарде снесли установленную в1945 году Колонну Победы. Железобетонная конструкция высотой 23 метра была увенчаназвездой в окружении лаврового венка. В 2006 году с памятника убрали портретИосифа Сталина.Советские памятники в Польше не только сносят, но иоскверняют. Страна стала лидером по вандализму в Европе. В городе Щирке неизвестныеразрушили скульптурную композицию в память о советских солдатах, а с памятника воинамКрасной Армии в Сосновце украли металлическую плиту.