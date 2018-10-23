Криштиану Роналду не переживает за исход дела об изнасиловании. Звездный футболист
уверен, что правда восторжествует – и все убедятся, что обвинившая его американская
учительница просто хотела привлечь к себе внимание.
Криштиану Роналду не переживает за исход дела об изнасиловании. Звездный футболист
уверен, что правда восторжествует – и все убедятся, что обвинившая его американская
учительница просто хотела привлечь к себе внимание.
В положительном исходе дела уверен не только сам Роналду, но
и его адвокаты. На вопросы журналистов форвард "Ювентуса" отвечал с
улыбкой – подчеркивая, что он счастливый человек и ему не о чем беспокоиться.
"У меня есть все, поэтому остальное меня не беспокоит",
– заявил обладатель нескольких "Золотых мячей" на пресс-конференции
перед встречей своей команды с "Манчестером". По словам нападающего,
он играет за фантастический клуб, у него четверо детей, фантастическая семья и
отличное здоровье.
Обвинения против Роналду выдвинула 34-летняя американка
Кэтрин Майорга. Женщина утверждает, что известный спортсмен насильно овладел ею
летом 2009 года в Лас-Вегасе, где футболсит проводил отпуск. А через год якобы
заплатил ей за молчание 375 тысяч долларов, напоминает .
Португальский форвард выступал за "Манчестер
Юнайтед" с 2003 по 2009 год. Приехав на матч против своей бывшей команды,
, по его словам, испытал особые чувства. "Возвращение в Манчестер для
меня особенное событие. Здесь у меня много воспоминаний о победах, много
дружеских отношений, в частности с сэром Алексом Фергюсоном. Шлю ему свои
объятия. Этот человек помог мне во многом", – заявил футболист.
Что же касается выдвинутых в отношении спортсмена обвинений,
то утверждает: женщина пытается привлечь к себе внимание за счет его
персоны. Футболист заявил, что его адвокаты и он сам уверены в исходе дела. "Правда
всегда выясняется", – заметил, улыбаясь, Роналду.