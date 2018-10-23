Глава МВД России выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики за внимание, которое уделяется сотрудничеству в правоохранительной сфере.

Сегодня в Баку Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев был приглашен Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Гейдар оглу Алиевым на прием.Глава МВД России выразил признательность Президенту Азербайджанской Республики за внимание, которое уделяется сотрудничеству в правоохранительной сфере и дал высокую оценку уровню организации и проведения азербайджанской стороной Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ. В ходе этого мероприятия председательство в Совете перешло к Министру внутренних дел Азербайджанской Республики Рамилю Идрис оглу Усубову.Российский Министр также отметил исключительную важность практической работы в приграничных регионах и обмена информацией.В завершение встречи Владимир Колокольцев подчеркнул, что МВД России заинтересовано в развитии российско-азербайджанского диалога в правоохранительной сфере как на двустороннем уровне, так и в многосторонних форматах.