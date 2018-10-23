Могила мачехи принцессы Дианы осталась без надгробия. Графиня Рейни Спенсер скончалась два года назад, однако холмик на кладбище венчает лишь небольшой потрепанный непогодой крест, выяснили журналисты.

Могила мачехи принцессы Дианы осталась без надгробия. ГрафиняРейни Спенсер скончалась два года назад, однако холмик на кладбище венчает лишьнебольшой потрепанный непогодой крест, выяснили журналисты.Графиня Рейни Спенсер умерла в 2016 году в возрасте 87 лет. Мачехупринцессы Дианы похоронили на лондонском Северном Шинском кладбище, тогда же намогиле установили временный деревянный крест.Журналисты британских СМИ засыпали вопросами родственниковграфини. Почему до сих пор нетнадгробия, им объяснил младший сын графини Спенсер, Генри Лэгге. Он рассказал,что его сестра Шарлотта заказала необычную надгробную плиту, на изготовлениекоторой уходит много времени. "Это занимает гораздо больше времени, чем мыожидали. Но мать была перфекционистом, а потому мы хотим, что плита на могилебыла идеальной", – сказал Лэгге.Графиню Рейни Спенсер за глаза называли Acid Raine ("Кислотная Рейни"или "Кислотный дождь"). По этому прозвищу можно судить, какие чувстваиспытывали к ней ее неродные дети.Во всяком случае, с принцессой Дианой у графини отношениябыли натянутыми. Графиня как-то назвала свою падчерицу хулиганкой. Принцесса, всвою очередь, рассказывая о детстве, была немногословна – тем не менее,уточняя, что было оно несчастливым.Мачеху принцессы Дианы особенно критиковали за устроенную еюраспродажу вещей из родового поместья Спенсеров в Нортхэмптоншире. ак заявилбрат принцессы Дианы, Чарльз Спенсер, графиня "распродала 100 лет фамильнойистории". С молотка ушли старинная мебель, фарфор, а также множество подлинныхкартин известных художников – в частности, Томаса Гейнсборо, пишет британскоеиздание Express.