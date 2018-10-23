Егор Холявин, перенесший множество пластических операций, чтобы стать живым Кеном, срочно госпитализирован. У него начались осложнения.

Егор Холявин, перенесший множество пластических операций, чтобы стать живым Кеном, срочно госпитализирован. У него начались осложнения.Егор Холявин прославился на скандально известном телепроекте "Дом-2" благодаря внушительной конституции (у мужчины был лишний вес) и веселому нраву. Однако в какой-то момент он решил кардинально измениться. Благодаря силе воли и стараниям пластических хирургов Холявин изменился до неузнаваемости.Теперь звезда "Дома-2" обладает модельными параметрами и привлекательной внешностью. Однако медики настоятельно советовали Холявину остановиться на пути к достижению идеала, иначе это может плохо закончится для него. Однако Егор не внял словам специалистов. По его мнению, красота требует жертв.И они не заставили себя ждать. Выяснилось, что Егор Холявин попал в больницу. Сообщается, что у звезды "Дома-2"открылось внутреннее кровотечение. Сейчас он находится в сознании и очень тяжело отходит от наркоза. "Мне очень плохо и трудно говорить, пока нахожусь в реанимации. У меня начались осложнения после пластической операции на лице. Врачи пока не могут поставить точный диагноз. Знаю, что им пришлось выкачивать из меня кровь. Похоже, пострадали внутренние органы", – цитирует госпитализированного Егора Холявина .Ранее живой Кен жаловался на последствия операции по увеличению пениса. "После двух недель реабилитации, мне разрешили заниматься "волшебством" (так участники и зрители шоу "Дом-2" именуют секс. – Прим. ред.) вот тут я и встретился с небольшими проблемами 🙈, как говориться 👉 увеличить – увеличили, а инструкцию как пользоваться не дали. 😂 В связи с этим, сильно натер половой орган, да натер так, что мозоли теперь ужасные 😨 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)". – на своей странице в Instagram написал молодой человек.