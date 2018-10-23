Владимир Путин дал Петру Порошенко последний шанс наладить отношения с Россией. Несмотря на воинственную риторику украинских властей, Москва не оставляет надежду возобновить диалог с Киевом, прерванный почти пять лет назад.

Владимир Путин дал Петру Порошенко последний шанс наладитьотношения с Россией. Несмотря на воинственную риторику украинских властей,Москва не оставляет надежду возобновить диалог с Киевом, прерванный почти пятьлет назад.Так комментируют в экспертном сообществе подписанный Путинымуказ о санкциях в отношении Украины. Этот указ, по мнению профессиональногоповеренного Росимущества Дмитрия Брилля, на сегодня стал основным документом,регламентирующим специфику антиукраинских санкций."Если подробнее разобраться в этом документе, можноувидеть, что президент оставляет большое поле деятельности как для правительства,так и для встречных инициатив Украины", – отметил эксперт в интервью Dni.Ru.Он указал на то, что в самом документе полностью отсутствуютконкретные меры, юридические и физические лица, подпадающие под санкции. Даетсялишь поручение кабмину разработать само понятие мер и определить персоналии, ккоторым они будут применяться.По сути, Путин дает еще одну возможность Украине наладитьделовое отношение с Россией. "Мы имеем на деле не указ о санкциях, апопытку наладить рабочий диалог. Даже возможно скорректировать вводимые санкциидля снижения их влияния на высокочувствительные отрасли экономики Украины",– сказал Брилль.В свою очередь политолог, руководитель Центра урегулированиясоциальных конфликтов Олег Иванов полагает, что в решении Путина есть двасигнала: внутренний и внешний."Украина неоднократно вводила против России различныесанкции, продолжает гражданскую войну на Донбассе. Мы долго никак нереагировали на происходящее, однако, как говорится, всему есть предел.Симметричные ответные меры будут способствовать укреплению рейтинга нашихвластей", – считает политолог.Внешнеполитический вектор этого решения, по его мнению, направленна украинские элиты и аудиторию в целом. Как известно, весной 2019 года на Украине пройдутвыборы президента. "Российские санкции направлены на то, чтобы граждане ибизнес Украины задумались над тем, стоит ли им поддерживать режим Порошенко,если они хотят продолжать экономические взаимоотношения с Россией", -сказал Иванов.По его мнению, Москва не заинтересована в том, чтобы санкцииимели разрушительное воздействие для украинской экономики, и, прежде всего, втом, чтобы от них страдали простые украинцы. Эти меры будут направлены точечнопротив русофобских, антироссийских властей Украины и против отдельныхпредпринимателей и бизнесменов, которые эту власть поддерживают, заключил эксперт.Напомним, что накануне, 22 октября Владимир Путин подписалуказ об антиукраинских санкциях: президент поручил правительству составитьсписок лиц и организаций, в отношении которых нужно принять специальные меры.В указе говорится, что он может быть отменен в случае, еслиУкраина откажется от антироссийских санкций. Эксперты уже не надеются, что этокогда-нибудь произойдет, и предполагают, что противостояние Москвы и Киевапродлится еще очень долго.Сегодня, 23 октября глава правительства Дмитрий Медведевподробно рассказал, в чем суть новыхсанкций против Украины. Прежде всего, речь идет о запрете поставок в Россию некоторыхукраинских товаров.Контрсанкции также будут блокировать украинские активы натерритории России и предусматривают запрет на вывод финансовых капиталов из нашейстраны в соседнюю.Премьер-министр особо отметил, что ни президентский указ, нипостановление правительства не будут распространяться на весь украинский народ."Это абсолютно неприемлемо. Мы, наоборот, преисполнены самых дружескихчувств к украинскому народу. Но отдельные граждане, которые наносят вред России,совершают действия, направленные на причинение ущерба нашей стране, они в этипостановления попадут", – сказал Медведев.Он уточнил, что под действие указа попадут сотни физическихлиц, в том числе, и бизнесмены. Также в документе будут фигурировать украинскиекомпании, которые так или иначе контролируются теми, кто вредит России.В скором времени правительство обнародует список всех, кто попал под санкции итогда можно будет судить, насколько политика ограничительных мер действенна инеобходима. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в условияхнепростой социально-экономической ситуации на Украине решение Кремля может еслине добить умирающую экономику Незалежной, то, по крайней мере, заставить ееруководителей одуматься.