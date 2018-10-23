Президент
России встретился с помощником президента
США по национальной безопасности Джоном Болтоном. В беседе с ним глава
государства привел остроумную аллегорию.
Президент
России встретился с помощником президента
США по национальной безопасности Джоном Болтоном. В беседе с ним глава
государства привел остроумную аллегорию.
Владимир Путин высказался о гербе Соединенных Штатов. "Насколько
я помню, на гербе США изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с
другой стороны – оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками.
Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал – остались одни стрелы?" – цитирует
российского лидера Telegram-канал RT.
Глава государства добавил, что было бы полезно
продолжить прямой диалог и с американским президентом Дональдом Трампом. "Прежде
всего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся.
Ну, например, в Париже", – заявил Путин Болтону.
В свою очередь советник президента
США по нацбезопасности отметил, что Трампу будет приятно
встретиться с Путиным в Париже. Ранее Болтон встретился с секретарем Совета безопасности
Николаем Патрушевым.
Как
писали Dni.Ru, встреча прошла в
конструктивном и деловом ключе. Патрушев и Болтон обсудили ситуацию в Сирии, Иране
и КНДР. Стороны поговорили о перспективах выстраивания диалога между Москвой и
Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях.