Президент России встретился с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. В беседе с ним глава государства привел остроумную аллегорию.

ПрезидентРоссии встретился с помощником президентаСША по национальной безопасности Джоном Болтоном. В беседе с ним главагосударства привел остроумную аллегорию.Владимир Путин высказался о гербе Соединенных Штатов. "Насколькоя помню, на гербе США изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а сдругой стороны – оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с 13 оливками.Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал – остались одни стрелы?" – цитируетроссийского лидера Telegram-канал RT.Глава государства добавил, что было бы полезнопродолжить прямой диалог и с американским президентом Дональдом Трампом. "Преждевсего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся.Ну, например, в Париже", – заявил Путин Болтону.В свою очередь советник президентаСША по нацбезопасности отметил, что Трампу будет приятновстретиться с Путиным в Париже. Ранее Болтон встретился с секретарем Совета безопасностиНиколаем Патрушевым.Какписали Dni.Ru, встреча прошла вконструктивном и деловом ключе. Патрушев и Болтон обсудили ситуацию в Сирии, Иранеи КНДР. Стороны поговорили о перспективах выстраивания диалога между Москвой иВашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях.