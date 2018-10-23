Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра

Общая площадь пожара составила 72 квадратных метраРанним утром в Камешковском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.В 5:37 23 октября на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в частном нежилом доме в деревне Вакурино. На место незамедлительно выехали спасатели.Первое подразделение прибыло через 4 минуты. Открытый огонь удалось ликвидировать за 25 минут. Полностью дом потушили только к 8 утра.Общая площадь пожара составила 72 квадратных метра. Никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 5 единиц техники и 14 человек.