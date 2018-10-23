Москва и Белград продолжают активно развивать сотрудничество на парламентском уровне. Во вторник, 23 октября, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и с председателем Народной скупщины Майей Гойкович. После двухсторонних переговоров сербский парламентарий выступила на пленарном заседании нижней палаты.

Москваи Белград продолжают активно развивать сотрудничество на парламентскомуровне. Во вторник, 23 октября, на Охотном Ряду состоялась встречаспикера Госдумы Вячеслава Володина и с председателем Народной скупщины Майей Гойкович. Последвухсторонних переговоров сербский парламентарий выступила на пленарномзаседании нижней палаты.В ходе встречи Володин и Гойковичобсудили укрепление сотрудничества законодателей двух стран, развитие гуманитарных связей, образования, торгово-экономических отношений."Через более эффективное взаимодействие в рамках межпарламентскихструктур мы можем лучше понимать друг друга и выходить на решения,которые важны для наших народов", – обратился спикер Госдумы к своейколлеге.Председательнижней палаты отметил динамичное развитие торговых отношений междуРоссией и Сербией. По словам Володина, это хорошая основа для обсуждениявопросов законодательного регулирования экономических отношений двухстран.Спикеротметил, что по итогам 2017 года по сравнению с 2016-м товарооборотвырос на 23%, а по итогам первых шести месяцев 2018-го – на 10%. Крометого, законодатель отметил рост туристического потока между Россией иСербией. "За последние 10 лет – в пять раз. Это говорит о том, что унаших граждан есть взаимный интерес, и они используют возможность посмотреть достопримечательности двух стран", – сказал Володин.Затронулпарламентарий и вопрос изучения русского языка в Сербии. По его слова,интерес к языку Пушкина и Достоевского в братской республике неослабевает. "Его изучают более 60 тысяч молодых людей Сербии, причемвосемь тысяч – как первый иностранный", – подчеркнул Володин.Во многом позитивную динамику в отношениях придают президенты двух стран – Владимир Путин и Александр Вучич, отметил спикер.Такжев беседе со своей коллегой спикер Госдумы напомнил об историческихмоментах, которые объединяют страны. Один из них – освобождениеБелграда от немецких захватчиков 74 года назад. Володин поблагодарил Гойкович,что Белград заботится о могилах советских воинов. "Это еще разподчеркивает, что мы бережем нашу общую историю и смотрим в будущем", -подчеркнул законодатель.свою очередь, председатель Народной скупщины Сербии заверила, что еестрана никогда не будет вводить санкции против России. "Ни политические,ни экономически – это наша позиция, поскольку мы сами много лет провелипод санкциями", – сказал Гойкович.Послепереговоров со спикером Госдумы глава Народной скупщины выступила переддепутатами Госдумы. Она поблагодарила Россию за бескорыстную помощьсербскому народу. По словам законодателя, периоды процветания ее страныне случайно совпадают с этапами активного участия России в международныхделах.Крометого, она заверила российских парламентариев, что Белград не намеренвступать в НАТО и по-прежнему привержен нейтралитету. "У нас слишкомтяжелая история, связанная с этим союзом, чтобы думать об этом", -подчеркнула Гойкович.Сразупосле выступления сербского парламентария на Охотном Ряду началось заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой иНародной скупщиной.Это уже вторые за последний месяц переговоры Вячеслава Володина и Майи Гойкович. До этого парламентарии на полях IIIСовещания спикеров парламентов стран Евразии. Сербия в этом году первыйраз участвовала в этом масштабном форуме, инициаторами котороговыступили в 2016 году Россия и Южная Корея.Международноесотрудничество – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва.Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активноучаствуют в работе международных форумов и конференций, помогаютналаживать связи между странами. Успехи в межпарламентскомсотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнегодепутатского корпуса за два года работы.