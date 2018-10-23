Москва
и Белград продолжают активно развивать сотрудничество на парламентском
уровне. Во вторник, 23 октября, на Охотном Ряду состоялась встреча
спикера Госдумы Вячеслава Володина и с председателем Народной скупщины Майей Гойкович. После
двухсторонних переговоров сербский парламентарий выступила на пленарном
заседании нижней палаты.
Москва
и Белград продолжают активно развивать сотрудничество на парламентском
уровне. Во вторник, 23 октября, на Охотном Ряду состоялась встреча
спикера Госдумы Вячеслава Володина и с председателем Народной скупщины Майей Гойкович. После
двухсторонних переговоров сербский парламентарий выступила на пленарном
заседании нижней палаты.
В ходе встречи Володин и Гойкович
обсудили укрепление сотрудничества законодателей двух стран, развитие гуманитарных связей, образования, торгово-экономических отношений.
"Через более эффективное взаимодействие в рамках межпарламентских
структур мы можем лучше понимать друг друга и выходить на решения,
которые важны для наших народов", – обратился спикер Госдумы к своей
коллеге.
Председатель
нижней палаты отметил динамичное развитие торговых отношений между
Россией и Сербией. По словам Володина, это хорошая основа для обсуждения
вопросов законодательного регулирования экономических отношений двух
стран.
Спикер
отметил, что по итогам 2017 года по сравнению с 2016-м товарооборот
вырос на 23%, а по итогам первых шести месяцев 2018-го – на 10%. Кроме
того, законодатель отметил рост туристического потока между Россией и
Сербией. "За последние 10 лет – в пять раз. Это говорит о том, что у
наших граждан есть взаимный интерес, и они используют возможность посмотреть достопримечательности двух стран", – сказал Володин.
Затронул
парламентарий и вопрос изучения русского языка в Сербии. По его слова,
интерес к языку Пушкина и Достоевского в братской республике не
ослабевает. "Его изучают более 60 тысяч молодых людей Сербии, причем
восемь тысяч – как первый иностранный", – подчеркнул Володин.
Во многом позитивную динамику в отношениях придают президенты двух стран – Владимир Путин и Александр Вучич, отметил спикер.
Также
в беседе со своей коллегой спикер Госдумы напомнил об исторических
моментах, которые объединяют страны. Один из них – освобождение
Белграда от немецких захватчиков 74 года назад. Володин поблагодарил Гойкович,
что Белград заботится о могилах советских воинов. "Это еще раз
подчеркивает, что мы бережем нашу общую историю и смотрим в будущем", -
подчеркнул законодатель.
В
свою очередь, председатель Народной скупщины Сербии заверила, что ее
страна никогда не будет вводить санкции против России. "Ни политические,
ни экономически – это наша позиция, поскольку мы сами много лет провели
под санкциями", – сказал Гойкович.
После
переговоров со спикером Госдумы глава Народной скупщины выступила перед
депутатами Госдумы. Она поблагодарила Россию за бескорыстную помощь
сербскому народу. По словам законодателя, периоды процветания ее страны
не случайно совпадают с этапами активного участия России в международных
делах.
Кроме
того, она заверила российских парламентариев, что Белград не намерен
вступать в НАТО и по-прежнему привержен нейтралитету. "У нас слишком
тяжелая история, связанная с этим союзом, чтобы думать об этом", -
подчеркнула Гойкович.
Сразу
после выступления сербского парламентария на Охотном Ряду началось заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и
Народной скупщиной.
Это уже вторые за последний месяц переговоры Вячеслава Володина и Майи Гойкович. До этого парламентарии на полях III
Совещания спикеров парламентов стран Евразии. Сербия в этом году первый
раз участвовала в этом масштабном форуме, инициаторами которого
выступили в 2016 году Россия и Южная Корея.
Международное
сотрудничество – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва.
Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно
участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают
налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском
сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего
депутатского корпуса за два года работы.