Мужчина, задержанный за кражу велосипеда, позднее сознался полиции в совершении семи убийств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина, задержанный за кражу велосипеда, позднее сознался полиции в совершении семи убийств. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Уроженец Приднестровья был задержан 19 октября в Москве на Ленинском проспекте после того, как украл велосипед, стоявший у магазина. "Мужчина был задержан за кражу велосипеда, но в ходе допроса он сознался в убийстве семи человек", – рассказал источник. Подозреваемый убил шесть женщин в Тирасполе, подкарауливая их в темное время суток в тихих местах. Он объяснил, что совершил эти преступления из-за ненависти к слабому полу.Злоумышленник также сознался в убийстве своего коллеги по стройке, с которым у него возник конфликт после совместного распития алкоголя. Он рассказал, что оставил тело жертвы рядом со станцией Москва-Товарная, но полицейские пока его не нашли.На данный момент полиция проводит проверку показаний мужчины. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Кража".В мае этого года в Битцевском парке было обнаружено два трупа с многочисленными ранениями. Был задержан подозреваемый, который, по версии следствия, убил отца и бабушку, после чего пытался сжечь их на костре. Оперативники возбудили уголовное дело об убийстве двух человек.