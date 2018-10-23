Введение
санкций против Украины не является поворотным моментом, но говорит об
ужесточении политики Москвы в отношении Киева. Об этом заявил директор
Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Введение
санкций против Украины не является поворотным моментом, но говорит об
ужесточении политики Москвы в отношении Киева. Об этом заявил директор
Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
По
его словам, санкции России против Украины не поменяют кардинально
тактические и стратегические расклады, но являются первым свидетельством
ужесточения линии поведения Москвы в украинском вопросе. "Это связано и
с активностью Госдумы, а также с порывами многих депутатов и
представителей политических сил, признать независимость Донбасса", -
цитирует эксперта .
Карасев
подчеркнул, что необходимо учитывать и предвыборную ситуацию на
Украине, где через полгода будут избирать нового президента. Действия
России, уверен эксперт, являются сигналом для тех политических сил Незалежной, кто хотел бы нормализации отношений с Москвой.
Накануне
Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер в связи с
антироссийскими санкциями, принятыми ранее Украиной. Глава государства
поручил кабинету министров определить перечень физических и юридических
лиц, в отношении которых могут быть приняты специальные меры
экономического характера.
Предприняты
такие меры могут быть в качестве ответа на недружественные шаги со
стороны Киева. Под ними подразумевается ввод санкций против российских
физических и юридических лиц. Впрочем, президентский указ может быть
отменен, если Киев отменит ограничительные меры против Москвы.
Ну
а пока отношения между Россией и Украиной продолжают катиться по
наклонной, эксперты все чаще говорят о предстоящей большой сделке между
Москвой и Вашингтоном и .
Так, по словам гендиректора института ЕврАзЭС Владимира Лепехина,
договоренности между США и Россией могут иметь место в случае
переизбрания президента США Дональда Трампа или смены режима в Киеве.
Политолог
назвал наиболее вероятные сроки заключения украинской сделки Москвы и
Вашингтона. По его мнению, это произойдет в промежутке между 2020 и 2024
годами.