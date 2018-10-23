Введение санкций против Украины не является поворотным моментом, но говорит об ужесточении политики Москвы в отношении Киева. Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Введениесанкций против Украины не является поворотным моментом, но говорит обужесточении политики Москвы в отношении Киева. Об этом заявил директорИнститута глобальных стратегий Вадим Карасев.Поего словам, санкции России против Украины не поменяют кардинальнотактические и стратегические расклады, но являются первым свидетельствомужесточения линии поведения Москвы в украинском вопросе. "Это связано ис активностью Госдумы, а также с порывами многих депутатов ипредставителей политических сил, признать независимость Донбасса", -цитирует эксперта .Карасевподчеркнул, что необходимо учитывать и предвыборную ситуацию наУкраине, где через полгода будут избирать нового президента. ДействияРоссии, уверен эксперт, являются сигналом для тех политических сил Незалежной, кто хотел бы нормализации отношений с Москвой.НаканунеВладимир Путин подписал указ о введении ответных мер в связи сантироссийскими санкциями, принятыми ранее Украиной. Глава государствапоручил кабинету министров определить перечень физических и юридическихлиц, в отношении которых могут быть приняты специальные мерыэкономического характера.Предпринятытакие меры могут быть в качестве ответа на недружественные шаги состороны Киева. Под ними подразумевается ввод санкций против российскихфизических и юридических лиц. Впрочем, президентский указ может бытьотменен, если Киев отменит ограничительные меры против Москвы.Нуа пока отношения между Россией и Украиной продолжают катиться понаклонной, эксперты все чаще говорят о предстоящей большой сделке междуМосквой и Вашингтоном и .Так, по словам гендиректора института ЕврАзЭС Владимира Лепехина,договоренности между США и Россией могут иметь место в случаепереизбрания президента США Дональда Трампа или смены режима в Киеве.Политологназвал наиболее вероятные сроки заключения украинской сделки Москвы иВашингтона. По его мнению, это произойдет в промежутке между 2020 и 2024годами.