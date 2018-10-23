Жители Украины без энтузиазма восприняли очередные шапкозакидательские заявления президента Петра Порошенко. Лидер
Незалежной принялся расхваливать якобы новые украинские реактивные
системы залпового огня (РСЗО), на что пользователи Сети поспешили заметить, что восторгается он техникой еще советского производства.
Жители Украины без энтузиазма восприняли очередные шапкозакидательские заявления президента Петра Порошенко. Лидер
Незалежной принялся расхваливать якобы новые украинские реактивные
системы залпового огня (РСЗО), на что пользователи Сети поспешили заметить, что восторгается он техникой еще советского производства.
Речь
идет о 220-миллиметровой системе залпового огня "Ураган". Несмотря на
то, что производилась она еще в советское время, поставку в войска
отремонтированной партии машин Порошенко выдал за небывалое достижение
украинского военно-промышленного комплекса.
В своих социальных сетях лидер Незалежной
принялся изо всех сил нахваливать реактивную систему. "За 20 секунд
"Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который
гарантированно поразит цели на дальности до 35 километров", – написал
Порошенко на своей странице в Facebook.
Не обошлось и без присущему украинскому лидеру пафоса. "Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии!" – написал он в конце поста.
Пользователи
Сети восторженные речи Порошенко не оценили. Одни обратили внимание на
то, что тягач для ракетной системы – российского производства.
Другие
отметили, что такие РСЗО выпускались еще в советское время. "Своего
нет, зато чужим хвастаться Петя может", – приводит комментарий
пользователя Анатолия Сухореброго. Третьи и вовсе предложили "пульнуть
хоть одну ракету по Верховной раде".
Напомним,
ранее Петр Порошенко побывал в расположении частей украинской армии на
побережье Азовского моря. Он понаблюдал за учениями вооруженных сил и не
преминул сделать очередной выпад в адрес России. "Наши военные готовы к
отражению российской агрессии с морского направления на Азове", –
заявил украинский лидер.