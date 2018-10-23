Жители Украины без энтузиазма восприняли очередные шапкозакидательские заявления президента Петра Порошенко. Лидер Незалежной принялся расхваливать якобы новые украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО), на что пользователи Сети поспешили заметить, что восторгается он техникой еще советского производства.

Жители Украины без энтузиазма восприняли очередные шапкозакидательские заявления президента Петра Порошенко. ЛидерНезалежной принялся расхваливать якобы новые украинские реактивныесистемы залпового огня (РСЗО), на что пользователи Сети поспешили заметить, что восторгается он техникой еще советского производства.Речьидет о 220-миллиметровой системе залпового огня "Ураган". Несмотря нато, что производилась она еще в советское время, поставку в войскаотремонтированной партии машин Порошенко выдал за небывалое достижениеукраинского военно-промышленного комплекса.В своих социальных сетях лидер Незалежнойпринялся изо всех сил нахваливать реактивную систему. "За 20 секунд"Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, которыйгарантированно поразит цели на дальности до 35 километров", – написалПорошенко на своей странице в Facebook.Не обошлось и без присущему украинскому лидеру пафоса. "Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии!" – написал он в конце поста.ПользователиСети восторженные речи Порошенко не оценили. Одни обратили внимание нато, что тягач для ракетной системы – российского производства.Другиеотметили, что такие РСЗО выпускались еще в советское время. "Своегонет, зато чужим хвастаться Петя может", – приводит комментарийпользователя Анатолия Сухореброго. Третьи и вовсе предложили "пульнутьхоть одну ракету по Верховной раде".Напомним,ранее Петр Порошенко побывал в расположении частей украинской армии напобережье Азовского моря. Он понаблюдал за учениями вооруженных сил и непреминул сделать очередной выпад в адрес России. "Наши военные готовы котражению российской агрессии с морского направления на Азове", –заявил украинский лидер.