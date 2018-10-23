Футболист Федор Смолов закатил своим друзьям по команде
шикарную вечеринку. Проходящий реабилитацию после серьезной операции игрок
отметил с коллегами победу Локомотива над Ростовом.
Футболист Федор Смолов закатил своим друзьям по команде
шикарную вечеринку. Проходящий реабилитацию после серьезной операции игрок
отметил с коллегами победу "Локомотива" над "Ростовом".
Кадры богатого застолья Федор Смолов опубликовал в
микроблоге Instagram.
Футболист "Локомотива" пригласил товарищей по команде к себе домой. Спортсмены
сидят за огромным столом, кругом расставлены свечи, а с потолка свисают
шикарные люстры.
Напомним, Смолов сломал ключицу во время матча с
калининградской "Балтикой" в 1/16 финала Кубка России. Ему пришлось
обращаться за помощью к итальянским медикам. Спортсмена прооперировали в
больнице Villa Stuart в конце сентября.
Операция прошла успешно, и уже на следующий день Смолов
вернулся в Москву, где ему назначили курс реабилитации. Сколько еще времени
потребуется футболисту на восстановление и когда он вернется на поле, пока
неизвестно, пишет
Пока же скучавший по общению решил отметить с
друзьями успехи своей команды. Повод нашелся подходящий: на днях "Локомотив"
одержал победу над "Ростовом". Фотографию с вечеринки опубликовал и
футболист Дмитрий Тарасов, сопроводивший снимок подписью:"Командный ужин.
Давно не собирались".
Реакция пользователей на пост была неоднозначной.
Некоторые порадовались за спортсменов. Однако нашлись и те, кто считает, что
футболисты слишком шикуют. Тем более, по их мнению, не стоило выкладывать такие
фото после недавних "загулов" их коллег Александра Кокорина и Павла Мамаева,
завершившихся судебным процессом. Однако и они пожелали Смолову скорейшего
выздоровления.