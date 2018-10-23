Футболист Федор Смолов закатил своим друзьям по команде шикарную вечеринку. Проходящий реабилитацию после серьезной операции игрок отметил с коллегами победу Локомотива над Ростовом.

Футболист Федор Смолов закатил своим друзьям по командешикарную вечеринку. Проходящий реабилитацию после серьезной операции игрокотметил с коллегами победу "Локомотива" над "Ростовом".Кадры богатого застолья Федор Смолов опубликовал вмикроблоге Instagram.Футболист "Локомотива" пригласил товарищей по команде к себе домой. Спортсменысидят за огромным столом, кругом расставлены свечи, а с потолка свисаютшикарные люстры.Напомним, Смолов сломал ключицу во время матча скалининградской "Балтикой" в 1/16 финала Кубка России. Ему пришлосьобращаться за помощью к итальянским медикам. Спортсмена прооперировали вбольнице Villa Stuart в конце сентября.Операция прошла успешно, и уже на следующий день Смоловвернулся в Москву, где ему назначили курс реабилитации. Сколько еще временипотребуется футболисту на восстановление и когда он вернется на поле, поканеизвестно, пишетПока же скучавший по общению решил отметить сдрузьями успехи своей команды. Повод нашелся подходящий: на днях "Локомотив"одержал победу над "Ростовом". Фотографию с вечеринки опубликовал ифутболист Дмитрий Тарасов, сопроводивший снимок подписью:"Командный ужин.Давно не собирались".Реакция пользователей на пост была неоднозначной.Некоторые порадовались за спортсменов. Однако нашлись и те, кто считает, чтофутболисты слишком шикуют. Тем более, по их мнению, не стоило выкладывать такиефото после недавних "загулов" их коллег Александра Кокорина и Павла Мамаева,завершившихся судебным процессом. Однако и они пожелали Смолову скорейшеговыздоровления.