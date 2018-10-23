Американская модель Мэй Маск посетила церемонию InStyle Awards. 70-летняя знаменитость стала самой яркой гостьей вечера.

Американская модель Мэй Маск посетила церемонию InStyle Awards. 70-летняя знаменитость стала самой яркой гостьей вечера.Модель и диетолог появилась на мероприятии в белом брючном костюме. По мнению присутствующих, Мэй выглядела сногсшибательно. Она прибыла в отличном расположении духа и с удовольствием позировала фотографам, демонстрируя потрясающую фигуру.Маск известна широкой общественности не только благодаря своему сыну миллиардеру Илону Маску. Женщина впервые вышла на подиум еще 50 лет назад и со временем укрепила свои позиции в индустрии моды.Мэй с удовольствием делится с обывательницами секретами сохранения молодости и красоты. Модель признается, что ненавидит тренировки, однако каждый день выделяет 30 минут на кардио-упражнения. Особое внимание Маск уделяет растяжке, так как, по ее мнению, гибкость– это залог здоровья.Также она советует выбирать только полезные продукты. Она исключила из своего рациона сладкое, заменив его большим количеством фруктов и овощей. Каждый день Мэй съедает тарелку бобового супа. Из мяса предпочитает ягнятину, а перекусывает орехами и черносливом.Отметим, что несмотря на свои 70, Маск не похожа на сморщенную, уставшую от жизни старуху. По словам Мэй, позитивный настрой и умение наслаждаться жизнью заставляют чувствовать себя моложе. Об этом сообщает Woman's day.