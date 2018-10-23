Игрок «Зенита» живет с фанатом «Спартака»

Игрок «Зенита» живет с фанатом «Спартака»На днях сокамерником скандально известного футболиста Александра Кокорина стал житель Владимирской области. Мужчину обвиняют в злостной неуплате алиментов.Последнее время 30-летний Дмитрий живет в Москве, хотя родом из 33 региона. До заключения под стражу он работал менеджером.«Он интеллигентный человек с доброй душой, а не какой-то опасный преступник. В прошлом он судим не был», — рассказал в интервью «» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.По словам Ивана, сокамерники неплохо ладят друг с другом. Даже футбольные пристрастия товарищей по несчастью не вызывают у них разногласий. Игрок «Зенита» живет в одной камере с человеком, который носит футболку «Спартака».Владимирца перевели в эту камеру на пару дней раньше, чем Кокорина. И стены «Бутырки» он покинет быстрее. Предполагают, что уже через месяц Дмитрия отправят отбывать наказание во Владимирскую область. Правда, он своей вины не признает и утверждает, что к заключению под стражу привела ошибка приставов.В их камере есть все, что нужно: стол, телевизор и изолированный санузел. Они там даже спортом заниматься могут.По решению суда Кокорин и Мамаев просидят в СИЗО до 8 декабря. Футболистов обвинили в побоях и хулиганстве. В отношении спортсменов возбудили 3 уголовных дела, им грозит до 7-ми лет лишения свободы.