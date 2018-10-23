Злоумышленник, представившись электриком, под предлогом планового осмотра электропроводки проник в квартиру к 81-летней пенсионерке и похитил у нее денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО задержали 47-летнего мужчину по подозрению в совершении кражи у пожилой москвички.В ОМВД России по району Хорошево-Мневники поступило сообщение о краже в квартире на улице Маршала Тухачевского. Установлено, что неизвестный, представившись электриком, под предлогом планового осмотра электропроводки проник в квартиру к 81-летней пенсионерке. В одной из комнат злоумышленник похитил денежные средства. Материальный ущерб составил 48 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО по месту жительства – в квартире одного из домов на улице Николая Старостина, задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния.Следствием ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным противоправным деяниям.Сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем, кто пострадал от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: (499) 194-11-85, (495) 947-73-70 или в службу «102» (с мобильных – 112).Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56