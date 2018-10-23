На предприятии вводят режим простоя

На предприятии вводят режим простояРаботникам, желающим продолжить трудиться в «БигАвтоТрансе», предлагают провести ближайшие полтора месяца в актовом зал. Руководство компании разместили объявление с новыми условиями работы. На предприятии вводят режим простоя.Каждый день водители и кондукторы должны сидеть в одном помещении с 9-ти утра до 6-ти вечера. За это им будут платить 2/3 средней заработной платы.В середине декабря всех должны уволить по сокращению. Но вот уже с начала ноября группа компаний «БигАвтоТранс» прекращает свою деятельность.Инспектор трудовой инспекции Владимирской области Евгений Сергеев пояснил нашим коллегам, что все законно с точки зрения трудового законодательства. Приказ о простое есть. Обеспечить работой предприятие не может, а значит руководство вполне может пойти на подобные меры.Водителям и кондукторам предложили поискать работу самостоятельно. В мэрии неоднократно говорили, что компания «АДМ» может принять работников на бывшие «бигановские» маршруты.