Певца никто не поставил в курс дела. Про случившееся он узнал из прессы.

Певца никто не поставил в курс дела. Про случившееся он узнал из прессы.Алла Пугачева готовится с размахом отметить 70-летие. Как говорят, празднование растянется на несколько дней и примет всероссийский масштаб. Кодой же юбилейных торжеств станет грандиозный концерт в Кремлевском дворце, который, очевидно, состоится 17 апреля, через два дня после юбилея.Пресса трубит про это событие. Именно из СМИ многие члены семьи Примадонны и прознали, кстати, что артистка готовится к концерту. И были ошарашены столь неожиданным шагом. "Я сам про этот планирующийся сольник узнал Интернета, это ведь очень скрытная семья, – признался корреспонденту Dni.Ru ошарашенный Владимир Пресняков-младший на праздновании 22-летия телеканала "Муз-ТВ. – Думаю, это будет впечатляющее событие!"Рассказал он и о сегодняшних отношениях с Аллой Борисовной: "Мы не часто видимся – примерно раз в год, редко созваниваемся, в основном поздравляю друг друга с днем рождения. В марте, например, она мне говорила теплые слова по случаю 50-летия".Ранее в интервью Dni.Ru Пресняков-младший подробности того поздравления: "В мой день рождения она мне позвонила с неизвестного странного номера раз 15. А я не отвечаю на звонки с телефонов, которых нет в списке контактов. Но она все-таки смогла меня вызвонить. "Аллочка, господи, это ты!" – закричал я в трубку, радуясь, как ребенок. А она мне в ответ: "Я не могу к тебе приехать, но кое-что передам"."Аллуся – гений, – уверяет певец. – Для меня она не просто теща, а женщина, равной которой нет. Нет ей примеров, нет ей аналогов, нет ей равных. Это явление, которое будет нас долго согревать и радовать. И чем больше проходит времени, тем она становится по отношению ко мне мягче, внимательнее"