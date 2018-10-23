Лаура Пленкина с песней Блю Кантрелл Hit ’em Up Style сразила наповал всех наставников проекта. Они чуть не подрались за право взять вокалистку в свою команду на шоу Голос. Перезагрузка.

Лаура Пленкина с песней Блю КантреллHit ’em Up Style сразила наповал всех наставников проекта.Они чуть не подрались за право взять вокалистку в свою команду на шоу "Голос.Перезагрузка".После того как, к Лауре повернулись все судьи,Баста побежал к семье девушки, чтобы обаять маму участницы. Сергей Шнуров зазывалартистку к себе, дискредитируя рэпера криками о том, что выбор Басты на шоу– это пропащая судьба.Даже обычно молчаливый Константин Меладзе не остался в сторонеи заговорил. Сама Пленкина настолько растерялась и засмущалась, что поддаласьна уговоры Басты. "Когда стоишь на сцене "Голоса", трясет от страха. И несовсем понимаешь, что происходит: кто и что говорит, к кому надо идти", -цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".Лаура призналась,что не была уверена в том, что к ней повернутся. Также вокалистка шоу "Голос.Перезагрузка" рассказала, что у нее есть проблемы с русскоязычными композициями,и ей легче петь по-английски.Кроме того, оказалось, что уисполнительницы есть цыганские корни. Ее прапрадед был русским цыганом,зажиточным и уважаемым человеком в Твери со своим имением. "Даже улица быланазвана в честь него – улица Пленкина. Он попал под раскулачивание и спас всюнашу семью – заставил их бежать, а сам отравился. Не хотел сдаваться", -поделилась участница шоуТакже выяснилось,что Лаура – из актерской семьи. Кстати, ранее она солировала в группе "Ассорти".Ее бабушка в свое время руководила цыганским коллективом в Москве, пела в нем иее мама. Брат Рустам – лидер группы "Штар". Для Пленкиной участие в шоу "Голос.Перезагрузка" – возможность заявить о себе и проверка: насколько далеко онасможет пройти.