Лаура Пленкина с песней Блю Кантрелл
Hit ’em Up Style сразила наповал всех наставников проекта.
Они чуть не подрались за право взять вокалистку в свою команду на шоу Голос.
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Лаура Пленкина с песней Блю Кантрелл
Hit ’em Up Style сразила наповал всех наставников проекта.
Они чуть не подрались за право взять вокалистку в свою команду на шоу "Голос.
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После того как, к Лауре повернулись все судьи,
Баста побежал к семье девушки, чтобы обаять маму участницы. Сергей Шнуров зазывал
артистку к себе, дискредитируя рэпера криками о том, что выбор Басты на шоу– это пропащая судьба.
Даже обычно молчаливый Константин Меладзе не остался в стороне
и заговорил. Сама Пленкина настолько растерялась и засмущалась, что поддалась
на уговоры Басты. "Когда стоишь на сцене "Голоса", трясет от страха. И не
совсем понимаешь, что происходит: кто и что говорит, к кому надо идти", -
цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".
Лаура призналась,
что не была уверена в том, что к ней повернутся. Также вокалистка шоу "Голос.
Перезагрузка" рассказала, что у нее есть проблемы с русскоязычными композициями,
и ей легче петь по-английски.
Кроме того, оказалось, что у
исполнительницы есть цыганские корни. Ее прапрадед был русским цыганом,
зажиточным и уважаемым человеком в Твери со своим имением. "Даже улица была
названа в честь него – улица Пленкина. Он попал под раскулачивание и спас всю
нашу семью – заставил их бежать, а сам отравился. Не хотел сдаваться", -
поделилась участница шоу
Также выяснилось,
что Лаура – из актерской семьи. Кстати, ранее она солировала в группе "Ассорти".
Ее бабушка в свое время руководила цыганским коллективом в Москве, пела в нем и
ее мама. Брат Рустам – лидер группы "Штар". Для Пленкиной участие в шоу "Голос.
Перезагрузка" – возможность заявить о себе и проверка: насколько далеко она
сможет пройти.