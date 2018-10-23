Введение
санкций России против Украины является громадной ошибкой российского
руководства. Такое мнение высказала соратница бывшего президента
Незалежной Виктора Януковича, экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Введение
санкций России против Украины является "громадной ошибкой" российского
руководства. Такое мнение высказала соратница бывшего президента
Незалежной Виктора Януковича, экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
По
ее словам, экономические ограничения, которые Москва может ввести в
соответствии с законом, подписанным накануне президентом Владимиром
Путиным, еще больше ухудшат социально-экономическую ситуацию на Украине.
Глава
российского государства зеркальными мерами в отношении Киева, уверена
политик, совершает серьезную ошибку. На месте президента Владимира
Путина, заявила Герман в эфире телеканала "NewsOne",
она бы демонстрировала "совершенно другое отношение к украинцам". "Он
бы мог сказать: "Смотрите, Украина сейчас применяет к нам санкции, а мы
оставляем наши двери открытыми", – полагает бывший депутат Верховной
рады.
Украинский политик заявила, что народ Незалежной
не виноват, что имеет такую власть. Впрочем, в следующем предложении
она сама себе противоречит, заявляя, что украинцы ошиблись в своем
выборе. Значит, все-таки виноват, раз выбрал именно нынешнюю власть?
Далее
Герман продолжила учить российского президента, как "надо щи варить".
Если бы Москва продемонстрировала политику "открытых дверей", уверена
она, что отношение граждан Незалежной
к Владимиру путину стало бы лучше. "К сожалению, Россия не может
подняться до таких благородных жестов в сторону Украины", – сокрушается
соратница Януковича.
Накануне
Владимир Путин подписал указ о введении ответных мер в связи с
антироссийскими санкциями Украины. Глава государства поручил кабинету
министров определить перечень физических и юридических лиц, в отношении
которых могут быть приняты специальные меры экономического характера.
Подписание Владимиром Путиным указа об ограничительных мерах в отношении Незалежной стало ответом на недружественную политику Киева. Впрочем, президентский
указ может быть отменен, если Украина снимет свои ограничения.