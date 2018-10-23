Введение санкций России против Украины является громадной ошибкой российского руководства. Такое мнение высказала соратница бывшего президента Незалежной Виктора Януковича, экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

Введениесанкций России против Украины является "громадной ошибкой" российскогоруководства. Такое мнение высказала соратница бывшего президентаНезалежной Виктора Януковича, экс-депутат Верховной рады Анна Герман.Поее словам, экономические ограничения, которые Москва может ввести всоответствии с законом, подписанным накануне президентом ВладимиромПутиным, еще больше ухудшат социально-экономическую ситуацию на Украине.Главароссийского государства зеркальными мерами в отношении Киева, уверенаполитик, совершает серьезную ошибку. На месте президента ВладимираПутина, заявила Герман в эфире телеканала "NewsOne",она бы демонстрировала "совершенно другое отношение к украинцам". "Онбы мог сказать: "Смотрите, Украина сейчас применяет к нам санкции, а мыоставляем наши двери открытыми", – полагает бывший депутат Верховнойрады.Украинский политик заявила, что народ Незалежнойне виноват, что имеет такую власть. Впрочем, в следующем предложенииона сама себе противоречит, заявляя, что украинцы ошиблись в своемвыборе. Значит, все-таки виноват, раз выбрал именно нынешнюю власть?ДалееГерман продолжила учить российского президента, как "надо щи варить".Если бы Москва продемонстрировала политику "открытых дверей", уверенаона, что отношение граждан Незалежнойк Владимиру путину стало бы лучше. "К сожалению, Россия не можетподняться до таких благородных жестов в сторону Украины", – сокрушаетсясоратница Януковича.НаканунеВладимир Путин подписал указ о введении ответных мер в связи сантироссийскими санкциями Украины. Глава государства поручил кабинетуминистров определить перечень физических и юридических лиц, в отношениикоторых могут быть приняты специальные меры экономического характера.Подписание Владимиром Путиным указа об ограничительных мерах в отношении Незалежной стало ответом на недружественную политику Киева. Впрочем, президентскийуказ может быть отменен, если Украина снимет свои ограничения.