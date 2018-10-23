Криштиану Роналду не переживает за исход дела об изнасиловании. Звездный футболист уверен, что правда восторжествует – и все убедятся, что обвинившая его американская учительница просто хотела привлечь к себе внимание.

Криштиану Роналду не переживает за исход дела об изнасиловании. Звездный футболистуверен, что правда восторжествует – и все убедятся, что обвинившая его американскаяучительница просто хотела привлечь к себе внимание.В положительном исходе дела уверен не только сам Роналду, нои его адвокаты. На вопросы журналистов форвард "Ювентуса" отвечал сулыбкой – подчеркивая, что он счастливый человек и ему не о чем беспокоиться."У меня есть все, поэтому остальное меня не беспокоит",– заявил обладатель нескольких "Золотых мячей" на пресс-конференцииперед встречей своей команды с "Манчестером". По словам нападающего,он играет за фантастический клуб, у него четверо детей, фантастическая семья иотличное здоровье.Обвинения против Роналду выдвинула 34-летняя американкаКэтрин Майорга. Женщина утверждает, что известный спортсмен насильно овладел еюлетом 2009 года в Лас-Вегасе, где футболсит проводил отпуск. А через год якобызаплатил ей за молчание 375 тысяч долларов, напоминает .Португальский форвард выступал за "МанчестерЮнайтед" с 2003 по 2009 год. Приехав на матч против своей бывшей команды,, по его словам, испытал особые чувства. "Возвращение в Манчестер дляменя особенное событие. Здесь у меня много воспоминаний о победах, многодружеских отношений, в частности с сэром Алексом Фергюсоном. Шлю ему своиобъятия. Этот человек помог мне во многом", – заявил футболист.Что же касается выдвинутых в отношении спортсмена обвинений,то утверждает: женщина пытается привлечь к себе внимание за счет егоперсоны. Футболист заявил, что его адвокаты и он сам уверены в исходе дела. "Правдавсегда выясняется", – заметил, улыбаясь, Роналду.