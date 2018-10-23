ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кубановой Василисы Владимировны, 2002 года рождения..

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кубановой Василисы Владимировны, 2002 года рождения, которая 5 октября 2018 года ушла из дома на Перервинском бульваре и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.Приметы: на вид 15-16 лет, рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные.Особые приметы: родинка на правой щеке.Была одета: шапка розового цвета, толстовка серого цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки синего цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 657-65-65; 8 (495) 376-66-66; 8(495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18