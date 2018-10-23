Преступников обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору

Преступников обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговоруРегиональный СледКом завершил расследование хладнокровного убийства жителя Александрова. Виновниками в жестокой расправе над мужчиной оказались возлюбленная жертвы и двое ее знакомых.Один из убийц тоже когда-то был сожителем девушки. В гражданском браке у них родилась девочка. Отношения не получились, и они решили разъехаться. Женщина нашла нового молодого человека, но и у них случались конфликты.В июле прошлого девушка приехала на съемную квартиру отца свой дочки, где находился его друг. Под воздействием алкоголя, обвиняемая стала жаловаться, что новый сожитель ее бьет и плохо относится к ребенку.На следующий день, продолжая выпивать, они втроем поехали к обидчику дамы, прихватив с собой перчатки и ножи.Под предлогом «нужно поговорить» на такси злоумышленники увезли пьяного потерпевшего в лесной массив около реки. По словам девушки, ее возлюбленный извинился за свое поведение, но для ее приятелей конфликт не был исчерпан.Поочередно они втроем нанесли мужчине множественные ножевые ранения, от которых он скончался прямо на месте преступления. После этого обвиняемые вернулись в город и уничтожили орудия убийства.Эксперты в отношении и женщины, и двух мужчин пришли к выводу, что у них наблюдаются расстройства личности, осложненные синдромом алкозависимости.Преступников обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Дочку женщины передали родным.