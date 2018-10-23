Им стал однопартиец Владимира Сипягина

Им стал однопартиец Владимира СипягинаБывшего заместителя начальника управления ЖКХ администрации Владимира Илью Потапова назначили на должность заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства 33 региона.Предполагают, что однопартиец нового губернатора Владимира Сипягина может занять и более высокий пост - кресло нынешнего директора департамента ЖКХ Глеба Серегина. Сейчас он в отпуске, из которого, возможно, уже не вернется в Белый дом. О том, что ему готовится смена, Серегин говорил еще перед уходом на отдых, который закончится 9 ноября.Илья Потапов работал в должности замначальника владимирского управления ЖКХ около полутора лет. До этого он был депутатом Владимирского горсовета от партии «ЛДПР», а с 2015 по 2017 годы возглавлял региональное отделение «ЛДПР».