Он попытался скрыться с места происшествия, но улетел в кювет

Он попытался скрыться с места происшествия, но улетел в кюветВ Гороховецком районе местного жителя обвиняют в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Летом этого года мужчина, дождавшись, когда уснет его приятель после совместного распития алкоголя, угнал его автомобиль «ВАЗ-21074».Обвиняемый выехал на федеральную трассу, где почти сразу врезался в легковушку. После случившегося пьяный мужчина сразу же скрылся с места происшествия.Прибывшие сотрудники ГИБДД в нескольких километрах от места ДТП нашли в кювете угнанный автомобиль и самого виновника происшествия.Материалы уголовного дела направлены в суд.