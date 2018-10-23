Он попытался скрыться с места происшествия, но улетел в кювет
Он попытался скрыться с места происшествия, но улетел в кювет
В Гороховецком районе местного жителя обвиняют в угоне автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Летом этого года мужчина, дождавшись, когда уснет его приятель после совместного распития алкоголя, угнал его автомобиль «ВАЗ-21074».
Обвиняемый выехал на федеральную трассу, где почти сразу врезался в легковушку. После случившегося пьяный мужчина сразу же скрылся с места происшествия.
Прибывшие сотрудники ГИБДД в нескольких километрах от места ДТП нашли в кювете угнанный автомобиль и самого виновника происшествия.
Материалы уголовного дела направлены в суд.