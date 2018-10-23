Мужчина наворовал на 80 тысяч рублей
Мужчина наворовал на 80 тысяч рублей
В Гусь-Хрустальном местного жителя обвиняют в кражах и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
С ноября прошлого по май этого года мужчина незаконно проникал в квартиры и магазины и похищал оттуда бытовую технику, электрические инструменты, телефоны и предметы быта. Полицейские также установили, что в январе обвиняемый совершил грабеж.
В общем материальный ущерб составил около 80 тысяч рублей.
Ранее судимого злоумышленника задержали. Похищенное имущество он продал, а деньги потратил на личные нужды.
Материалы уголовного дела направлены в суд.