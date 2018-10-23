Сумма ущерба превысила 19 тысяч рублей

Сумма ущерба превысила 19 тысяч рублейВ середине октября этого года в дежурную часть полиции Меленковского района сообщили о том, что в городском парке неизвестный парень повредил элементы архитектурного оформления. Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что разрушены бетонное ограждение и керамическая чаша фонтана. Сумма ущерба превысила 19 тысяч рублей.Подозреваемого сразу поймали. Им оказался 25-летний ранее судимый местный житель. Мужчина не стал отрицать свою вину.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за вандализм.Это подобное преступление молодому человеку грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы на срок до года или арест на срок до 3-х месяцев.