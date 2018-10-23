Местный житель повредил облицовку ограждения и керамическую чашу фонтана в городском парке.

В середине октября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Меленковскому району поступила информация о том, что в городском парке неизвестный повредил элементы архитектурного оформления. Оперативно прибывшие к указанному месту полицейские обнаружили, что повреждены бетонное ограждение и керамическая чаша фонтана. Сумма ущерба, причиненного преступными действиями злоумышленника, превысила 19 000 рублей.Подозреваемый в порче имущества, 25-летний ранее судимый местный житель, был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы спустя несколько часов после полученного сообщения. Свою причастность к содеянному он отрицать не стал.В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Меленковскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм).Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.