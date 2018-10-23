Мужчины выражали явное неуважение к окружающим, ругались матом и оскорбляли людей

Мужчины выражали явное неуважение к окружающим, ругались матом и оскорбляли людейВ Муроме с поезда сняли несколько пассажиров в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Владимирского ЛО МВД России на транспорте.В дежурную часть в течение одного дня поступили сообщения о том, что к прибывающим на станцию поездам требуются полицейские.Выяснилось, что трое мужчин в пути следования распивали алкогольные напитки, мешали отдыху других граждан и работе поездной бригады. Пьяные пассажиры выражали явное неуважение к окружающим, ругались матом и оскорбляли. За подобное поведение из поезда их вынудили выйти.В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях за потребление спиртного в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также на одного из мужчин составлен протокол за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.Максимальное наказание, которое им грозит - арест на срок до 15 суток.