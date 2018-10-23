Не исключено, что молочная продукция может быть фальсифицированной

Не исключено, что молочная продукция может быть фальсифицированнойСпециалисты Роспотребнадзора Владимирской области установили, что в роддом в Муроме сливочное масло поставляла фирма «Мастер». Однако, если верить выписке из реестра налоговой службы, такое юридическое лицо не занимается переработкой молока и молочной продукции. Основной вид деятельности предприятия - строительство и переработка древесины.Также там указали несуществующую в Ростове-на-Дону улицу Краснодарскую. Специалисты не исключают, что сливочное масло фирмы-призрака может быть фальсифицированным.Информацию направили в органы ГУ МВД России и УФНС.Роспотребнадзор призывает каждого потребителя быть внимательнее при выборе молочной продукции, обращать внимание на маркировку, стоимость и производителя.