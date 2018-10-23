Два пожара в районах области. Как сообщает пресс-служба тревожного ведомства, во вторник, около 3 часов утра пожарных вызвали в деревню Омофорово, Собинского района. Там загорелся частный дом. Спасатели были на месте через 9 минут после сообщения.

Два пожара в районах области. Как сообщает пресс-служба "тревожного ведомства", во вторник, около 3 часов утра пожарных вызвали в деревню Омофорово, Собинского района. Там загорелся частный дом. Спасатели были на месте через 9 минут после сообщения. Полностью ликвидировать пожар удалось в 03.49. Выгорело 56 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекалась 2 единицы техники, 7 человек. Ещё одно возгорание частного нежилого дома произошло в 05.37 утра в деревне Вакурино Камешковского района. По сигналу спасатели приехали на место через 4 минуты. Справиться с открытым горением им удалось за 25 минут. На полную ликвидацию пожара понадобилось ещё около 2 часов. Всего выгорело 72 кв. м. К счастью, оба происшествия обошлись без пострадавших.