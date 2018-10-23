Российские ученые тестируют новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции. Теперь больным достаточно будет принимать одну инъекцию в месяц. Лекарство появится на рынке через четыре года.

Российские ученые тестируют новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции. Теперь больным достаточно будет принимать одну инъекцию в месяц. Лекарство появится на рынке через четыре года.Препарат должен заменить таблетки, которые пациент принимает каждый день. Кроме того, эти таблетки часто содержат побочные эффекты, которые оказывают негативное воздействие на пищеварительный тракт. В связи с этим многие больные отказываются принимать эти таблетки, передает телеканал ""."Препарат сделан на основе наносуспензий, которые медленно расходуются в организме. Они создают "депо", и на протяжении месяца концентрация препарата во всех тканях организма постоянно на нужном уровне", – рассказал руководитель коллектива разработки новых методов диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов Дмитрий Киреев.Руководитель Федерального центра СПИД Вадим Покровский заявил, что клинические испытания продлятся еще год, и три года понадобится для регистрации лекарства и запуска в производство. На разработку препарата против ВИЧ потратят не менее миллиарда рублей, и потому его цена сначала будет очень высокой. Предположительно, стоимость снизится через 3-5 лет после появления на рынке.Недавно российские ученые создали эмбрионы, обладающие низким риском развития ВИЧ-инфекции. Для этого исследователи скопировали мутации в генах людей, которые были неуязвимы для действия некоторых видов ВИЧ.