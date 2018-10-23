Теперь охранники должны внимательнее проверять сумки посетителей, а также выгонять посторонних людей

Теперь охранники должны внимательнее проверять сумки посетителей, а также выгонять посторонних людейПосле трагедии в Керчи в школах Владимирской области повысят меры безопасности. Директора департамента образования области Ольга Беляева провела оперативное совещание, где было решено усилить контрольно-пропускной режим и режим охраны в учебных заведениях.Теперь охранники должны внимательнее проверять сумки посетителей, а также выгонять посторонних людей и давать парковаться рядом подозрительным автомобилям. С учениками и преподавателями уже проведен дополнительный инструктаж.В Белом доме отмечают, что на установку систем контроля и управления доступом в школах в этом учебном году потратили 88 миллионов рублей. Ограждения территории есть у 96% школ и у всех детских садов. Системы видеонаблюдения установили в более чем 90% образовательных учреждениях. У половины из них есть кнопка тревожной сигнализации.В следующем году по программе «Безопасность образовательной организации» планируют направить 93 миллиона рублей на обеспечение антитеррористической безопасности.