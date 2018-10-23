Электрик из театра Стаса Намина был задержан полицейскими по подозрению в убийстве матери. Позднее мужчина полностью признал свою вину.

Электрик из театра Стаса Намина был задержан полицейскими по подозрению в убийстве матери. Позднее мужчина полностью признал свою вину.Тело жертвы было обнаружено ночью в квартире на улице Косыгина. Полицейские задержали 30-летнего мужчину по горячим следам. Позднее он сознался в содеянном. В тот день преступник выпил много алкоголя и после очередного конфликта с матерью сильно избил ее. От полученных травм женщина скончалась. Соседи позднее подтвердили, что слышали крики из их квартиры.Правоохранительные органы пока не разглашают детали следствия. Остается в тайне и имя убийцы. "В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании в отношении фигуранта меры пресечения", – рассказала старший помощник руководителя следственного управления по Москве Юлия Иванова.Музыкант Стас Намин пока никак не прокомментировал трагедию. Поклонники артиста считают, что он не может отвечать за каждого сотрудника своего театра.В конце августа этого года в Одинцове молодой мужчина зверски убил 53-летнего отца. Жертве перерезали горло. После содеянного злоумышленник поджег квартиру. Тело его отца нашли после того, как удалось потушить пожар. В ходе расследования были задержаны трое братьев, однако суд арестовал только одного из них.