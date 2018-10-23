Злоумышленники, заметившие, что их знакомый оставил в салоне автомобиля барсетку с деньгами, похитили ее...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Капотня задержали двоих приезжих по подозрению в краже денежных средств из автомобиля.В службу «02» обратился 55-летний предприниматель с сообщением о краже. Потерпевший пояснил, что неизвестный похитил из его автомобиля, припаркованного на стоянке торгового комплекса на 14 км МКАД, барсетку. В ней находились денежные средства в размере 150 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых на 80-м км МКАД. Ими оказались двое знакомых потерпевшего, ранее судимые 28-летний и 38-летний приезжие.Как выяснилось, при их встрече с потерпевшим в ходе общения он ненадолго отошел от машины. В этот момент злоумышленники, заметившие, что он оставил в салоне барсетку с деньгами, похитили ее. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18