Девушка, представившаяся именем скончавшейся
Алины Керовой, действительно оказалась студенткой керченского колледжа. Ольга
Скабеева оправдалась за неприятный казус в спецвыпуске
программы 60 минут от 17 октября про Керчь.
Девушка, представившаяся именем скончавшейся
Алины Керовой, действительно оказалась студенткой керченского колледжа. Ольга
Скабеева оправдалась за неприятный казус в спецвыпуске
программы "60 минут" от 17 октября про Керчь.
Телеведущая объяснила
нелепую ситуацию на своей странице в Instagram. "Алина Керова – студентка керченского
колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась
другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной
трагедии", – цитирует Скабееву
По
словам ведущей, девушка находилась в шоке и побоялась называть свое
настоящее имя. При этом она добавила, что сотрудникам "России 1" удалось его
выяснить. Кроме того, есть ее телефон и переписка редакторов программы
с теми, кто помогал искать свидетелей кровавой трагедии в
Ольга
Скабеева сообщила, что девушка представилась редактору Алиной Керовой. Ведущая
предположила, что студентка керченского колледжа еще не знала о том, что Алина
погибла.
Также
Скабеева добавила, что в неофициальных списках погибших в Керчи
на момент эфира имени Керовой не было. Официальные же списки
появились на следующий день.
Скабеева подчеркнула, что данным сообщением сотрудники программы хотели бы избежать
"любых дальнейших спекуляций". "Еще раз приносим наши глубочайшие
соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим.
Керчь, мы с тобой", – написала телеведущая.
Напомним, 17 октября студент четвертого курса керченского
политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу и
устроил стрельбу в учебном заведении. Затем он покончил с собой. Из-за бойни
в погиб 21 человек, более 70 пострадали.