Девушка, представившаяся именем скончавшейся Алины Керовой, действительно оказалась студенткой керченского колледжа. Ольга Скабеева оправдалась за неприятный казус в спецвыпуске программы 60 минут от 17 октября про Керчь.

Девушка, представившаяся именем скончавшейсяАлины Керовой, действительно оказалась студенткой керченского колледжа. ОльгаСкабеева оправдалась за неприятный казус в спецвыпускепрограммы "60 минут" от 17 октября про Керчь.Телеведущая объясниланелепую ситуацию на своей странице в Instagram. "Алина Керова – студентка керченскогоколледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представиласьдругая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшнойтрагедии", – цитирует СкабеевуПословам ведущей, девушка находилась в шоке и побоялась называть своенастоящее имя. При этом она добавила, что сотрудникам "России 1" удалось еговыяснить. Кроме того, есть ее телефон и переписка редакторов программыс теми, кто помогал искать свидетелей кровавой трагедии вОльгаСкабеева сообщила, что девушка представилась редактору Алиной Керовой. Ведущаяпредположила, что студентка керченского колледжа еще не знала о том, что Алинапогибла.ТакжеСкабеева добавила, что в неофициальных списках погибших в Керчина момент эфира имени Керовой не было. Официальные же спискипоявились на следующий день.Скабеева подчеркнула, что данным сообщением сотрудники программы хотели бы избежать"любых дальнейших спекуляций". "Еще раз приносим наши глубочайшиесоболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим.Керчь, мы с тобой", – написала телеведущая.Напомним, 17 октября студент четвертого курса керченскогополитехнического колледжа Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу иустроил стрельбу в учебном заведении. Затем он покончил с собой. Из-за бойнив погиб 21 человек, более 70 пострадали.