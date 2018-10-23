Хирурги извлекли тромб из сосуда головного мозга пациента с ишемическим инсультом

Хирурги извлекли тромб из сосуда головного мозга пациента с ишемическим инсультомСпециалисты областной клинической больницы во Владимире впервые извлекли из сосуда головного мозга тромб при помощи специальной высокотехнологичной методики, сообщает департамент здравоохранения областной администрации.Тромбэкстракция была проведена через прокол бедренной артерии. Рентгенхирурги сначала подвели микрокатетер с микропроводником к пораженному сегменту артерии. После этого они применили специальное устройство для удаления тромбов из кровеносного сосуда — стент-ретривер. В результате кровоток был восстановлен.Новый высокотехнологичный метод лечения был внедрен под руководством заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Алексея Усачева. По его словам, тромбэкстракция была выполнена двум пациентам с интервалом в несколько дней.Обе операции прошли успешно, последствия ишемического инсульта полностью устранены. У пациентов восстановились речь и чувствительность конечностей.