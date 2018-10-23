Спортсмен завоевал серебряную медаль в категории до 91 килограмма

Спортсмен завоевал серебряную медаль в категории до 91 килограммаВладимирские спортсмены вернулись с чемпионата России по боксу, который проходил с 12 по 21 октября в Якутске. На престижный турнир приехали 283 боксера из 56 городов нашей страны. 33 региона на соревнованиях представляли 2 человека.Садам Магомедов выиграл серебряную медаль. Он выступал в категории до 91 килограмма. В финальном противостоянии Садам Магомедов уступил Муслиму Гаджимагомедову из Краснодарского края.Кроме серебряной медали Садам Магомедов получил и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.