Мужчина давал различные «разрешения» за финансовое вознаграждение

Мужчина давал различные «разрешения» за финансовое вознаграждениеЛенинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику «РЖД». Бывший железнодорожник виновен в получении взяток, одна из которых в «значительном размере».В октябре 2016 года мужчина получил 15 тысяч рублей от представителя одной из компаний. За это взяточник выдал ему разрешение продолжить работы под железнодорожным полотном в зоне его ответственности. При этом мужчина прекрасно понимал, что у бизнесмена нет заключенного с «РЖД» договора по техническому сопровождению подобных работ работ.В том же месяце он получил взятку такого же размера и от другой фирмы. В этот раз он разрешил строительно-монтажные работы, хотя знал, что в той ситуации такое разрешение даже не требуется.А в ноябре того же года железнодорожник получил взятку в размере 60 тысяч рублей от еще одного предприятия.Суд приговорил мужчину к 4 годом условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 80 тысяч рублей. Из «РЖД» его уволили.